В Омской области водитель пожарной машины вместе с сыном спас пенсионерку из огня
Общество  •  21 марта 2017, 10:38, последнее обновление 21 марта 2017, 10:38  •  печать

В Омской области водитель пожарной машины вместе с сыном спас пенсионерку из огня

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В Омской области мужчина и его сын заметили пожар в соседнем селе, когда возвращались с рыбалки. Дюсенбай и Игорь Ибраевы спасли из загоревшегося дома несколько человек. Благодаря их вмешательству никто не пострадал.

19 марта в 00:33 в селе Новокарасук Крутинского района Омской области загорелся двухквартирный жилой дом. Пожар заметил житель соседнего села Дюсенбай Ибраев, который вместе с сыном Игорем возвращался домой с вечерней рыбалки. Мужчины поехали в сторону пожара, поскольку последние два года Дюсенбай работает старшим водителем в местном противопожарном посту и знает, как быстро распространяется огонь.

Отец с сыном начали стучать в двери и окна дома, на стук из окна выглянул мужчина, который сообщил, что в доме находится его мать. Почти в полной темноте они отыскали лежавшую на кровати пенсионерку.

Было принято решение спасать через окно, я вылез первый, а сын попытался найти, чем накрыть женщину, чтобы не поранить её осколками стекла. Так мы обнаружили еще одного мужчину, лежащего на диване, - рассказал подробности Дюсенбай Ибраев.

Благодаря своевременному вмешательству омичей, никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия шестеро пожарных и три единицы техники начали тушить огонь, убедившись, что в доме больше никого не осталось. К 01:32 возгорание ликвидировали окончательно.

Теги  •  #МЧС #пенсионерка #пожар

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Комментарии
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Роман Орехов  •  21 марта 2017, 10:56

Вот оно неравнодушие и верность профессиональному долгу даже во время отдыха, а сыны наградить нужно, отетить

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Николай Каринин  •  21 марта 2017, 11:17

Хозяевам просто повезло, что они мимо проезжали. Иначе просто сгорели бы в огне.

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