В Омской области водитель пожарной машины вместе с сыном спас пенсионерку из огня

В Омской области мужчина и его сын заметили пожар в соседнем селе, когда возвращались с рыбалки. Дюсенбай и Игорь Ибраевы спасли из загоревшегося дома несколько человек. Благодаря их вмешательству никто не пострадал.

19 марта в 00:33 в селе Новокарасук Крутинского района Омской области загорелся двухквартирный жилой дом. Пожар заметил житель соседнего села Дюсенбай Ибраев, который вместе с сыном Игорем возвращался домой с вечерней рыбалки. Мужчины поехали в сторону пожара, поскольку последние два года Дюсенбай работает старшим водителем в местном противопожарном посту и знает, как быстро распространяется огонь.

Отец с сыном начали стучать в двери и окна дома, на стук из окна выглянул мужчина, который сообщил, что в доме находится его мать. Почти в полной темноте они отыскали лежавшую на кровати пенсионерку.

Было принято решение спасать через окно, я вылез первый, а сын попытался найти, чем накрыть женщину, чтобы не поранить её осколками стекла. Так мы обнаружили еще одного мужчину, лежащего на диване, - рассказал подробности Дюсенбай Ибраев.

Благодаря своевременному вмешательству омичей, никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия шестеро пожарных и три единицы техники начали тушить огонь, убедившись, что в доме больше никого не осталось. К 01:32 возгорание ликвидировали окончательно.