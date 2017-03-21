Омским пассажирским предприятиям выделят ещё 100 млн рублей

В этом году из городского бюджета предприятиям общественного транспорта уже перечислено 200 млн руб. К этой сумме прибавится ещё 100 млн руб. Деньги пойдут на компенсацию разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью поездки.

Как сообщает администрация Омска, мэр города Вячеслав Двораковский внёс предложение в Омский городской совет о выделении муниципальным пассажирским предприятиям 100 млн руб. Планируется, что эти средства пойдут на компенсацию разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью поездки.

В этом году транспортникам из городского бюджета уже перечислено порядка 200 млн руб. По данным омской мэрии, в первые десять недель 2017 года ПАТП дополнительно заработали 14 млн руб. за счёт увеличения пассажиропотока. Предприятиям городского пассажирского транспорта также удалось рассчитаться с долгами по ГСМ. Тем не менее остаются непогашенные долги перед Сбербанком.