В Омске неизвестные живодёры забили болт в голову собаке
Общество  •  21 марта 2017, 09:37, последнее обновление 21 марта 2017, 09:49  •  печать

В Омске неизвестные живодёры забили болт в голову собаке

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Ужасную историю рассказала на своей странице в социальной сети омичка Ольга Солодовникова.

Горожане пытаются помочь собаке, которой неизвестные забили в голову болт. Инцидент произошёл вчера, 20 марта, на улице 22-го Партсъезда. По словам очевидицы Ольги Солодовниковой, прохожие заметили бегающую по дороге собаку, у которой из головы торчит болт. Неравнодушные граждане поймали животное и отвезли к ветеринару.

- На шее виден явный след от ошейника, - рассказала Ольга Солодовникова. - Я не знаю, что сказать об этом. У меня нет слов, чтобы передать все эмоции, которые испытала, когда увидела собаку, когда гладила его и целовала в клинике. Он испытывал невероятную боль, но никого даже когда его ловили, сажали в машину и причиняли боль на рентгене, не пытался прикусить.

Сейчас собаке, уверяет омичка, требуется консервативное лечение.

Теги  •  #ветеринария #живодеры #собака

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