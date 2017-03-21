В Омске неизвестные живодёры забили болт в голову собаке

Горожане пытаются помочь собаке, которой неизвестные забили в голову болт. Инцидент произошёл вчера, 20 марта, на улице 22-го Партсъезда. По словам очевидицы Ольги Солодовниковой, прохожие заметили бегающую по дороге собаку, у которой из головы торчит болт. Неравнодушные граждане поймали животное и отвезли к ветеринару.

- На шее виден явный след от ошейника, - рассказала Ольга Солодовникова. - Я не знаю, что сказать об этом. У меня нет слов, чтобы передать все эмоции, которые испытала, когда увидела собаку, когда гладила его и целовала в клинике. Он испытывал невероятную боль, но никого даже когда его ловили, сажали в машину и причиняли боль на рентгене, не пытался прикусить.

Сейчас собаке, уверяет омичка, требуется консервативное лечение.