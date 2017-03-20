Омский Дептранс за год планирует дополнительно заработать 150 млн

В первые десять недель 2017 года городские пассажирские предприятия дополнительно заработали 14 млн рублей за счёт увеличения пассажиропотока. Экономический эффект был достигнут после реализации плана по выводу из кризиса муниципальных ПАТП.

По состоянию на 17 марта 2017 года рост собственных доходов от оплаты за проезд в салоне в результате увеличения производственной программы составил 13,7 млн рублей, что позволяет работать предприятиям городского пассажирского транспорта с положительным результатом с учётом возмещения мер соцподдержки из городского бюджета в полном объёме, - заявил заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Благодаря увеличению пассажиропотока в Дептранспорта рассчитывают, что за год ПАТП смогут дополнительно заработать 150 млн рублей. Ранее этих пассажиров перевозили нелегальные маршрутные такси, с которыми сейчас борется администрация города.