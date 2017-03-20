Омский Дептранс за год планирует дополнительно заработать 150 млн
Общество  •  20 марта 2017, 13:27  •  печать

Омский Дептранс за год планирует дополнительно заработать 150 млн

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За счёт увеличения пассажиропотока муниципальные пассажирские предприятия повышают собственную доходность.

В первые десять недель 2017 года городские пассажирские предприятия дополнительно заработали 14 млн рублей за счёт увеличения пассажиропотока. Экономический эффект был достигнут после реализации плана по выводу из кризиса муниципальных ПАТП.

По состоянию на 17 марта 2017 года рост собственных доходов от оплаты за проезд в салоне в результате увеличения производственной программы составил 13,7 млн рублей, что позволяет работать предприятиям городского пассажирского транспорта с положительным результатом с учётом возмещения мер соцподдержки из городского бюджета в полном объёме, - заявил заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Благодаря увеличению пассажиропотока в Дептранспорта рассчитывают, что за год ПАТП смогут дополнительно заработать 150 млн рублей. Ранее этих пассажиров перевозили нелегальные маршрутные такси, с которыми сейчас борется администрация города.

Теги  •  #автобус #департамент транспорта #общественный транспорт

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Комментарии
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Галина Гайдаш  •  20 марта 2017, 15:12

Правильно. С нелегалами надо бороться. Нужно наполнять казну города, а не собственные карманы. Еще хорошо бы новые машины на маршруты выпустить.

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