Реконструкция омского кинотеатра "Маяковский" споткнулась о красные линии

На публичных слушаниях в департаменте архитектуры и градостроительства руководству ООО "Торговая фирма "Омь", которой принадлежит кинотеатр "Маяковский", не удалось уменьшить минимальный отступ от красной линии.

Владельцы "Маяковского" неоднократно обращались в мэрию с просьбой разрешить реконструкцию кинотеатра, но чиновники выступали против этого. В минувшую пятницу на публичных слушаниях в департаменте архитектуры и градостроительства этот вопрос снова был рассмотрен. Застройщик просил разрешения на отступ от красной линии, разделяющей землю под кинотеатром и территорию общего пользования.

- Речь идёт о трёх земельных участках, один из которых в собственности, а на двух других расположены кассовые павильоны, - пояснил архитектор Артур Оботуров. - Сейчас выполняется проект реконструкции, и по градостроительному плану границы красных линий совпадают с границами собственности.

Члены комиссии, однако, решили не торопиться. Ознакомившись с документами, они рекомендовали владельцам кинотеатра уменьшить минимальный отступ от красной линии со стороны улицы Интернациональной с учётом существующего крыльца и касс.

Напомним, территория, на которой расположен кинотеатр, уже давно является предметом споров чиновников, коммерсантов и священнослужителей. С 2003 года владельцы кинотеатра пытаются добиться разрешения на реконструкцию, но Омская епархия выступает против этого, утверждая, что на территории за кинотеатром раньше находилось кладбище.

На прошлой неделе директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Михаил Расин заявил, что в парке за кинотеатром будет построена спортивная площадка. По его словам, проект уже согласован с представителями Омской епархии. Сами верующие заявили, что с ними этот вопрос не обсуждался.