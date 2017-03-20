В Омской области пострадавшие от Чернобыльской аварии получат жилищные сертификаты
Общество  •  20 марта 2017, 11:40  •  печать

В Омской области пострадавшие от Чернобыльской аварии получат жилищные сертификаты

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Документы на получение социальной выплаты получат переселенцы и ликвидаторы аварии в Чернобыле. Для реализации проекта из федерального бюджета выделено более 53 млн рублей.

В рамках федеральной программы "Жилище" участники подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных законодательством" получат документы на получение социальной выплаты. 13 сертификатов получат ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 13 - вынужденные переселенцы и 2 - выехавшие из районов Крайнего Севера.

В зависимости от состава семьи, размер выплаты варьируется от 1 млн 350 тыс. руб. до 2 млн 946 тыс. руб. На реализацию сертификата даётся семь месяцев, за три из которых нужно успеть передать документы в банк и найти подходящее жилье. Из-за лимита федерального финансирования и количества желающих получить поддержку государственной программы, министерство строительства Омской области направило обращение в Минстрой РФ о дополнительном выпуске жилищных сертификатов.

Теги  •  #жилищные сертификаты #программа Жилище #Чернобыльская катастрофа

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