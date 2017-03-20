В Омске специалисты проверят опасный для жизни уличный тренажёр

Как рассказали "Омск Здесь" в департаменте по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации города, специалисты выехали на место, чтобы проверить сломавшийся уличный тренажёр. Затем они свяжутся с подрядчиком. Вероятнее всего, недочёты будут устранены в рамках гарантийных обязательств.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", омичи на набережной Тухачевского обнаружили опасный для жизни уличный тренажёр. При жиме лёжа труба, на которую приходится весь вес, могла обломиться. Местные жители повесили на снаряд соответствующее предупреждение. Уличный тренажёрный комплекс был установлен в прошлом году к 300-летию Омска.