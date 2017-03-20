В Омске специалисты проверят опасный для жизни уличный тренажёр
Общество  •  20 марта 2017, 11:23, последнее обновление 20 марта 2017, 11:25  •  печать

В Омске специалисты проверят опасный для жизни уличный тренажёр

Автор:

Вероятнее всего, в рамках гарантийных обязательств подрядчик восстановит испорченный снаряд.

Как рассказали "Омск Здесь" в департаменте по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации города, специалисты выехали на место, чтобы проверить сломавшийся уличный тренажёр. Затем они свяжутся с подрядчиком. Вероятнее всего, недочёты будут устранены в рамках гарантийных обязательств.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", омичи на набережной Тухачевского обнаружили опасный для жизни уличный тренажёр. При жиме лёжа труба, на которую приходится весь вес, могла обломиться. Местные жители повесили на снаряд соответствующее предупреждение. Уличный тренажёрный комплекс был установлен в прошлом году к 300-летию Омска.

 

 

Теги  •  #департамент спорта #набережная Тухачевского

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юрий Александрович  •  20 марта 2017, 11:56

Это не опасный, а экстремальный какой то тренажёр, что ж там за металл то использовали, если основной снаряд обломиться может, сэкономили что ли

Ответить
Последние новости
В Омске расширяется самая большая за Уралом школа искусств  •  сегодня, 11:10  •   1
Владимир Кузьмин о выступлении 7-летнего омича: "Это великолепно!"  •  сегодня, 10:28
На окраине Омска подрались два водителя  •  сегодня, 06:22  •  
Спектакль окончен. "Авангард" провалился в Казани и вылетел из плей-офф  •  вчера, 22:57  •   4  •  
В Омске рецидивист украл иконы у друга, выбросив их в окно  •  вчера, 20:20  •   1
Мошенник продал омичу несуществующий навигатор за 19 тысяч рублей  •  вчера, 17:14  •   6
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Вавилон 240x400