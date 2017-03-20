Омичи испугались огромных сосулек на проспекте Маркса

В одном из омских пабликов появились снимки дома, расположенного рядом с остановкой общественного транспорта "Голубой огонёк". С балконов и карнизов свисают угрожающие сосульки, обеспокоившие омичей.

Вчера, 19 марта, в паблике "ЧП Омск" опубликовали фотографии дома, расположенного на проспекте Карла Маркса, 8. На снимках видно, как с балконов дома свисают огромные сосульки, которые могут в любой момент упасть прохожим на голову.

Автор поста отмечает, что некоторые сосульки уже упали, а оставшиеся представляют большую опасность для омичей. В комментариях жители города шутят, что, пока ледяные глыбы никому не упали на голову, бесполезно обращать внимание на проблему.