Омичи испугались огромных сосулек на проспекте Маркса
Общество  •  20 марта 2017, 10:44, последнее обновление 20 марта 2017, 10:44  •  печать

Омичи испугались огромных сосулек на проспекте Маркса

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В одном из омских пабликов появились снимки дома, расположенного рядом с остановкой общественного транспорта "Голубой огонёк". С балконов и карнизов свисают угрожающие сосульки, обеспокоившие омичей.

Вчера, 19 марта, в паблике "ЧП Омск" опубликовали фотографии дома, расположенного на проспекте Карла Маркса, 8. На снимках видно, как с балконов дома свисают огромные сосульки, которые могут в любой момент упасть прохожим на голову.

 

Автор поста отмечает, что некоторые сосульки уже упали, а оставшиеся представляют большую опасность для омичей. В комментариях жители города шутят, что, пока ледяные глыбы никому не упали на голову, бесполезно обращать внимание на проблему.

Теги  •  #опасность #сосульки

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  20 марта 2017, 12:03

Общественность таким образом предупреждает людей, да и управляющие компании словно оживают после общественного резонанса.

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