Омские власти наказывают жителей частных домов, не желающих вывозить снег

Специалисты администрации Ленинского округа проводят проверку частного сектора. Чиновники выясняют, вывозят ли домовладельцы снег со своих территорий. Наказано уже шесть нарушителей.

Специалисты отдела контроля администрации Ленинского округа в рамках противопаводковых мероприятий проверяют готовность территорий района, прилегающих к индивидуальным жилым домам, к периоду массового таяния снега. По закону домовладельцы обязаны самостоятельно убирать и вывозить снег с прилегающих к своим домам территорий. А также чистить водостоки и ливневые канавы, тем самым обеспечивая проход талых вод в весенний период.

Как сообщили специалисты, ранее всем жителям индивидуальных домов были выданы уведомления о необходимости выполнения работ по прочистке водосточных канав. И теперь собственники, не выполнившие требования, будут наказываться в административном порядке.

- Только в ходе этого рейда было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, - сообщила главный специалист отдела контроля администрации Ленинского округа Анна Кузьменко. - Однако наша главная задача - не наказать рублём домовладельцев, а предотвратить затопление жилых домов в период активного таяния снега. Тем более, что многие собственники уже прочистили свои канавы для стока воды, а из-за нескольких недобросовестных жителей могут оказаться затопленными целые улицы.

Напомним, жителям частного сектора, не желающим заняться проблемой вывоза снега, грозит штраф в размере от 1000 до 5000 руб.