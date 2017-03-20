Омские власти наказывают жителей частных домов, не желающих вывозить снег
Общество  •  20 марта 2017, 09:55, последнее обновление 20 марта 2017, 10:04  •  печать

Омские власти наказывают жителей частных домов, не желающих вывозить снег

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Специалисты администрации Ленинского округа проводят проверку частного сектора. Чиновники выясняют, вывозят ли домовладельцы снег со своих территорий. Наказано уже шесть нарушителей.

Специалисты отдела контроля администрации Ленинского округа в рамках противопаводковых мероприятий проверяют готовность территорий района, прилегающих к индивидуальным жилым домам, к периоду массового таяния снега. По закону домовладельцы обязаны самостоятельно убирать и вывозить снег с прилегающих к своим домам территорий. А также чистить водостоки и ливневые канавы, тем самым обеспечивая проход талых вод в весенний период.

Как сообщили специалисты, ранее всем жителям индивидуальных домов были выданы уведомления о необходимости выполнения работ по прочистке водосточных канав. И теперь собственники, не выполнившие требования, будут наказываться в административном порядке.

- Только в ходе этого рейда было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, - сообщила главный специалист отдела контроля администрации Ленинского округа Анна Кузьменко. - Однако наша главная задача - не наказать рублём домовладельцев, а предотвратить затопление жилых домов в период активного таяния снега. Тем более, что многие собственники уже прочистили свои канавы для стока воды, а из-за нескольких недобросовестных жителей могут оказаться затопленными целые улицы.

Напомним, жителям частного сектора, не желающим заняться проблемой вывоза снега, грозит штраф в размере от 1000 до 5000 руб.

Теги  •  #вывоз снега #паводок #штраф

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