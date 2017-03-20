В Омске нашли опасный для жизни уличный тренажёр

Попытка занятий физкультурой едва не закончилась для омича трагедией, о чём он рассказал в социальных сетях. На одном из уличных тренажёров, предназначенном для жима лёжа, был обнаружен дефект. Снаряд пошёл трещинами как раз в том месте, где удерживается необходимый вес. К тому же никакой дополнительной страховки для занимающихся на тренажёре не предусмотрено. Отметим, что сломанный тренажёр был обнаружен в уличном комплексе на набережной Тухачевского, установленном к 300-летию Омска в прошлом году.

В комментариях омичи сообщают, что местные жители и любители занятий физкультурой на открытом воздухе уже разместили на опасном тренажёре предупреждение. Один из комментаторов в шутку предложил всё-таки продолжить занятия на снаряде, чтобы затем отсудить компенсацию у мэрии Омска.