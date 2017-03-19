Ещё один московский трамвай вышел на дороги Омска
Общество  •  19 марта 2017, 13:22, последнее обновление 19 марта 2017, 13:29  •  печать

Ещё один московский трамвай вышел на дороги Омска

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Последний, пятый вагон, бесплатно отданный Омску столичными властями, начал возить горожан.

В эти выходные, 18 марта, на рельсы вышел бело-голубой трамвай. Он будет курсировать по маршрутам №1 и 4. Перед обкаткой "москвича" отремонтировали, на что понадобилось 50 тысяч рублей. В первую очередь, специалисты проверили электрооборудование, узлы и агрегаты механической части. 

Также проводился частичный ремонт кузова с заменой частей металла, поврежденных коррозией и восстановление лакокрасочного покрытия. Частично заменены лампы для освещения салона и плафоны. Дополнительно приобретены электрические контакты и шунты для контакторов, - рассказал начальник цеха плановых видов ремонта трамвайного депо Юрий Лоров. 

Пять трамваев были предоставлены Омску правительством Москвы бесплатно в прошлом году. Город оплатил доставку электротранспорта и его ремонт. Возраст столичных трамваев около 20 лет, в столице их списали. Однако омские вагоны ещё старше - по городским маршрутам курсируют 30-летние трамваи, общий износ электротранспорта составляет более 95%.

Теги  •  #Москва #общественный транспорт #трамвай

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  19 марта 2017, 16:39

Успела проехать в новом старом трамвайном вагоне, в целом если не обращать внимание на мелочи, все не плохо, особенно в сравнеении с отдельными нашими видавшими виды

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Екатерина Грибенникова  •  19 марта 2017, 15:50

Хорошая новость для жителей Омска, хотя столичные трамваи уже в возрасте, но думаю послужат они сибирякам не один год.

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Олег Конанов  •  19 марта 2017, 14:45

Трамвайный парк уже давно нужно было обновлять. Хорошо хоть понемногу, но вводят новые машины.

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Катерина Бурвикова  •  19 марта 2017, 14:06

Трамвай мой любимый вид транспорта, здорово, что Москва сделала шикарнейший.

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