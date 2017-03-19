Ещё один московский трамвай вышел на дороги Омска

В эти выходные, 18 марта, на рельсы вышел бело-голубой трамвай. Он будет курсировать по маршрутам №1 и 4. Перед обкаткой "москвича" отремонтировали, на что понадобилось 50 тысяч рублей. В первую очередь, специалисты проверили электрооборудование, узлы и агрегаты механической части.

Также проводился частичный ремонт кузова с заменой частей металла, поврежденных коррозией и восстановление лакокрасочного покрытия. Частично заменены лампы для освещения салона и плафоны. Дополнительно приобретены электрические контакты и шунты для контакторов, - рассказал начальник цеха плановых видов ремонта трамвайного депо Юрий Лоров.

Пять трамваев были предоставлены Омску правительством Москвы бесплатно в прошлом году. Город оплатил доставку электротранспорта и его ремонт. Возраст столичных трамваев около 20 лет, в столице их списали. Однако омские вагоны ещё старше - по городским маршрутам курсируют 30-летние трамваи, общий износ электротранспорта составляет более 95%.