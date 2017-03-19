Ещё один московский трамвай вышел на дороги Омска

В эти выходные, 18 марта, на рельсы вышел бело-голубой трамвай. Он будет курсировать по маршрутам №1 и 4. Перед обкаткой "москвича" отремонтировали, на что понадобилось 50 тысяч рублей. В первую очередь, специалисты проверили электрооборудование, узлы и агрегаты механической части.
Также проводился частичный ремонт кузова с заменой частей металла, поврежденных коррозией и восстановление лакокрасочного покрытия. Частично заменены лампы для освещения салона и плафоны. Дополнительно приобретены электрические контакты и шунты для контакторов, - рассказал начальник цеха плановых видов ремонта трамвайного депо Юрий Лоров.
Пять трамваев были предоставлены Омску правительством Москвы бесплатно в прошлом году. Город оплатил доставку электротранспорта и его ремонт. Возраст столичных трамваев около 20 лет, в столице их списали. Однако омские вагоны ещё старше - по городским маршрутам курсируют 30-летние трамваи, общий износ электротранспорта составляет более 95%.
Успела проехать в новом старом трамвайном вагоне, в целом если не обращать внимание на мелочи, все не плохо, особенно в сравнеении с отдельными нашими видавшими виды
Хорошая новость для жителей Омска, хотя столичные трамваи уже в возрасте, но думаю послужат они сибирякам не один год.
Трамвайный парк уже давно нужно было обновлять. Хорошо хоть понемногу, но вводят новые машины.
Трамвай мой любимый вид транспорта, здорово, что Москва сделала шикарнейший.