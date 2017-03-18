В Омске прошёл митинг в честь воссоединения Крыма с Россией 

Тысячи омичей пришли сегодня на площадь у библиотеки имени Пушкина, чтобы принять участие в праздничном митинге, посвящённом вхождению Республики Крым в состав РФ. Здесь собрались ветераны и студенты, представители общественных организаций и предприятий Омска, политики и бизнесмены.
- Россия великая, и она всегда должна защищать свои интересы во всём мире, - объявил во время митинга с трибуны сопредседатель омского штаба Общероссийского народного фронта Николай Кравченко. - Суворов отвоёвывал Крым, отстояли его и мы. Спасибо нашему президенту за его волю и смелость. И людям, которые пришли на референдум и выразили своё мнение. Наши оппоненты не признают Крым российским. Но нам-то главное, что мы его признали. Всем, конечно, Россию не понять.
В конце выступления "фронтовик" привёл практически прямую цитату известного российского поэта Фёдора Тютчева. "Россию умом не понять, аршином общим не измерить, у неё особенная стать, в Россию надо просто верить", - объявил Николай Кравченко.
Отметим, что Омская область активно налаживает взаимодействие с Республикой Крым. Третий год подряд омичи поставляют жителям полуострова сливочное масло, сыры и сырную продукцию, сгущенное молоко, кондитерские изделия. Объемы поставок омского продовольствия постоянно растут. Крым, в свою очередь, осваивает в нашем регионе рынок сбыта вина.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе региона. Тогда 96% проголосовавших крымчан высказались за возвращение полуострова в состав Российской Федерации. После исторического события в Крыму начались масштабные преобразования всего хозяйства. Ремонтируются электросети, дороги, трубопроводы. В глобальные планы входит строительство моста, который свяжет материк с полуостровом, а также строительство нескольких электростанций. Они будут полностью обеспечивать Крым собственным электричеством.
Автор фото Илья Петров
Очень жаль что многие этого не понимают, какой же ценой обешелся Крым президенту России и всему народу, дабы просто они думали что Крым их. А вот нет, Крым все же украинский, и никто не сможет его отобрать.
Интересно, реально ли столько людей вышли сами или как обычно, все это дело тяжело организовывалось?