В Омске прошёл митинг в честь воссоединения Крыма с Россией 

Тысячи омичей пришли сегодня на площадь у библиотеки имени Пушкина, чтобы принять участие в праздничном митинге, посвящённом вхождению Республики Крым в состав РФ. Здесь собрались ветераны и студенты, представители общественных организаций и предприятий Омска, политики и бизнесмены.

- Россия великая, и она всегда должна защищать свои интересы во всём мире, - объявил во время митинга с трибуны сопредседатель омского штаба Общероссийского народного фронта Николай Кравченко. - Суворов отвоёвывал Крым, отстояли его и мы. Спасибо нашему президенту за его волю и смелость. И людям, которые пришли на референдум и выразили своё мнение. Наши оппоненты не признают Крым российским. Но нам-то главное, что мы его признали. Всем, конечно, Россию не понять.

В конце выступления "фронтовик" привёл практически прямую цитату известного российского поэта Фёдора Тютчева. "Россию умом не понять, аршином общим не измерить, у неё особенная стать, в Россию надо просто верить", - объявил Николай Кравченко.

1 / 25 • Сегодня, 18 марта, на площади у библиотеки имени Пушкина прошёл митинг-концерт, посвящённый воссоединению Крыма с Россией. Автор фото Илья Петров

Отметим, что Омская область активно налаживает взаимодействие с Республикой Крым. Третий год подряд омичи поставляют жителям полуострова сливочное масло, сыры и сырную продукцию, сгущенное молоко, кондитерские изделия. Объемы поставок омского продовольствия постоянно растут. Крым, в свою очередь, осваивает в нашем регионе рынок сбыта вина.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе региона. Тогда 96% проголосовавших крымчан высказались за возвращение полуострова в состав Российской Федерации. После исторического события в Крыму начались масштабные преобразования всего хозяйства. Ремонтируются электросети, дороги, трубопроводы. В глобальные планы входит строительство моста, который свяжет материк с полуостровом, а также строительство нескольких электростанций. Они будут полностью обеспечивать Крым собственным электричеством.

Автор фото Илья Петров