Омское управление МЧС готовится опередить бобров

Сегодня, 17 марта, состоялась пресс-конференция главы Управления МЧС по Омской области Владимира Корбута. На ней он заявил, что благоприятному прохождению паводка в регионе могут помешать бобры. Большое количество запруд на каналах и реках не даст пройти воде со льдом, поэтому их разрушают с помощью тяжёлой техники. Если этого не сделать, последствия будут куда хуже.

До 25 марта Мангутский канал от Называевского района в сторону крутинских озёр будет освобождён от бобровых запруд. Они их строили несколько лет. Бобры тоже готовятся к весне, готовят к валке деревья. Бобры обрушат их весной как раз в момент паводка, а нам нужно опередить бобров, чтобы не было запруд, - цитирует слова Владимира Корбута "СуперОмск".

По прогнозам МЧС, в этом году паводок начнётся после 20 марта. Напомним, что весеннее половодье может оказаться на 40 % обильнее прошлогоднего, поскольку воды накопилось в два раза больше нормы.