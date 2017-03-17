Омское управление МЧС готовится опередить бобров
Общество  •  17 марта 2017, 15:43, последнее обновление 17 марта 2017, 15:44  •  печать

Омское управление МЧС готовится опередить бобров

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Глава Управления МЧС по Омской области заявил на сегодняшней пресс-конференции, что бобры могут помешать благоприятному прохождению паводка.

Сегодня, 17 марта, состоялась пресс-конференция главы Управления МЧС по Омской области Владимира Корбута. На ней он заявил, что благоприятному прохождению паводка в регионе могут помешать бобры. Большое количество запруд на каналах и реках не даст пройти воде со льдом, поэтому их разрушают с помощью тяжёлой техники. Если этого не сделать, последствия будут куда хуже.

До 25 марта Мангутский канал от Называевского района в сторону крутинских озёр будет освобождён от бобровых запруд. Они их строили несколько лет. Бобры тоже готовятся к весне, готовят к валке деревья. Бобры обрушат их весной как раз в момент паводка, а нам нужно опередить бобров, чтобы не было запруд, - цитирует слова Владимира Корбута "СуперОмск".

По прогнозам МЧС, в этом году паводок начнётся после 20 марта. Напомним, что весеннее половодье может оказаться на 40 % обильнее прошлогоднего, поскольку воды накопилось в два раза больше нормы.

Теги  •  #бобер #МЧС #паводок

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Комментарии
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Nataly Petroff  •  17 марта 2017, 16:05

Главное чтобы при разрушении запруд бобры не пострадали, все же редкие звери. И если взрывать, так быстрее, пока лед не пошел.

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