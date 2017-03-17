В Омской области приставы спасли от пожара детей должника
Общество  •  17 марта 2017, 15:01, последнее обновление 17 марта 2017, 15:07  •  печать

В Омской области приставы спасли от пожара детей должника

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Судебные приставы приехали в деревню Называевского района Омской области. Они ликвидировали начавшийся пожар в доме одного из должников, после чего продолжили работу.

Двое судебных приставов приехали в деревню Дурбет Называевского района Омской области. Они пришли к дому 30-летнего Рината М., задолжавшего выплату кредита, но там его не оказалось. Соседи омича рассказали, что хозяин ушёл, но дома остались трое его маленьких детей. Поэтому приставы решили дождаться Рината М., который действительно вернулся.

Войдя в дом, сотрудники УФССП России по Омской области почувствовали запах гари: от затопленной печи загорелось сушившееся белье. Дым заполнил кухню и начал распространяться в комнаты. Но приставы не растерялись и самостоятельно ликвидировали пожар. После того, как они убедились, что мужчине и детям ничего не угрожает, она продолжили работу с должниками в посёлке.

Теги  •  #дети #должник #пожар #УФССП

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