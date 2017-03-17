МЧС: выброс химикатов не угрожает здоровью омичей
Общество  •  17 марта 2017, 14:24, последнее обновление 17 марта 2017, 15:10  •  печать

МЧС: выброс химикатов не угрожает здоровью омичей

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В ведомстве заявили, что концентрация этилмеркаптана, выброс которого произошёл 9-10 марта, недостаточна для ухудшения самочувствия горожан.

На сегодняшней пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Омской области Виктор Корбут рассказал, что недавние выбросы газа распространились на 300 кв. км, однако концентрация вещества была невысокой.

Если концентрация будет превышена в десятки тысяч раз, то человек почувствует лёгкое наркотическое опьянение, может быть рвота, тошнота. Есть экспресс-методы, которые за минуту показывают, вредны выбросы или нет. И 9 марта они сразу показали, что вредных выбросов нет, - сообщил Корбут.

Резкий запах газа омичи почувствовали 9 и 10 марта. Анализ проб воздуха показал превышение концентрации этилмеркаптана в 400 раз. В больших количествах это вещество вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, тошноту, головокружение. Проверки проводятся на полутора десятках предприятий в промзоне Советского округа. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 1 ст.  251 УК РФ "Загрязнение атмосферы".

Теги  •  #Владимир Корбут #газ #МЧС

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Комментарии
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Михаил Долматов  •  17 марта 2017, 16:54

Не угрожает здоровью, концентрация не достаточна: давай, Омскгоргаз, поддай газку, а то МЧС мало

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