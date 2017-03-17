Омичей мучают сны о тарантулах и посадке картошки

"Яндекс" проанализировал запросы о толковании снов омичей и выяснил, какие сны чаще всего им снятся и что их больше всего беспокоит.

Каждую неделю пользователи "Яндекса" задают более полумиллиона запросов о толковании снов. Аналитики проанализировали все запросы со словами "к чему снится" и выяснили, что чаще всего видят во сне омичи.

Так, жители региона интересуются, к чему снится укус тарантула, к чему снится садить картошку во сне и собирать грибы грузди в лесу. Кроме этого, омичей беспокоит, к чему снится живой карась и двухвостка. Также популярен запрос "к чему снится искать деньги в сарае" и "бежать за трамваем". Менее популярны у омичей такие сновидения, как погреб с тараканами, апокалипсис и табун коров и быков, преследующих человека.

Добавим, что в каждом регионе свои характерные сны. Так, например, в Челябинской области людям снятся метеориты, а для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны - со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны сны о пирогах.