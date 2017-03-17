Омский врач-хирург похитил у своих пациентов 215 тысяч рублей

Медик внушал своим пациентам, что им необходимо провести операцию и за неё нужно заплатить. В итоге больные несли врачу деньги за хирургические вмешательства, которые им должны были оказываться бесплатно.

Прокуратурой Омска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего врача хирургического отделения городской больницы № 7 Юрия Муравицкого. Он обвиняется в мошенничестве, причём с использованием служебного положения и с причинением значительного ущерба.

Как считает следствие, врач-хирург умышленно вводил в заблуждение своих пациентов, страдающих заболеваниями органов пищеварения и системы кровообращения. Больным он говорил о необходимости платных операций, в то время как эти хирургические вмешательства по закону должны проводиться бесплатно - за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Обмануть ему удалось 22 пациента, которые "принесли" доктору 215 тыс. руб. Деньги медик потратил на личные нужды. На следствии Муравицкий вину признал частично, заявляя, что служебным положением он не пользовался. Но ущерб пациентам возместил. Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения.