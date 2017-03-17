В Амурском посёлке откорректировали режим работы светофора
Общество  •  17 марта 2017, 10:50, последнее обновление 17 марта 2017, 11:01  •  печать

В Амурском посёлке откорректировали режим работы светофора

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В Омске на перекрёстке улиц 5-й Северной, Арктической и 11-й Ремесленной изменят режим работы светофора. Утром и вечером он будет работать по-разному.

Сегодня в Амурском посёлке закончат устанавливать новый дорожный контроллер на светофор, расположенный на перекрёстке улиц 5-й Северной, Арктической и 11-й Ремесленной. С 21 марта светофорный объект будет работать утром и вечером по-разному.

По информации департамента транспорта, конце 2016 года в режим работы этого светофора внесли изменения, связанные с увеличением длительности зелёного сигнала для транспорта, поворачивающего налево с 5-й Северной на Арктическую. Однако этого оказалось недостаточно.

Из-за того, что интенсивность транспорта меняется в зависимости от времени суток, понадобилось внести несколько режимов работы объекта. Но дорожный контроллер был старый и не позволял ввести сложное регулирование.

Благодаря новому контроллеру утром в час пик приоритет предоставят транспорту, движущемуся по улице 5-я Северная со стороны улицы Челюскинцев, а вечером - по улице 5-я Северная со стороны улицы Герцена и по улице 11-я Ремесленная.

Теги  •  #Амурский поселок #корректировка #светофор

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