Стало известно, кто из омичей больше всего скандалит на работе

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter выяснил, как часто случаются у омичей конфликты на работе.

Согласно исследованию, больше трети участников опроса (38 %) заявили, что конфликты на работе у них случаются один раз в месяц или реже. С периодичностью раз в неделю ссоры происходят в каждой десятой компании (12 %), а у 13 % ссоры могут быть несколько раз в неделю.

Чаще остальных ежедневно сталкиваются с конфликтами на работе сотрудники ЖКХ и добывающей отрасли. В большинстве случаев причинами конфликтов служат рабочие вопросы и бытовые проблемы. С такими ситуациями часто сталкивается персонал сферы "Промышленность" и "Искусство, развлечения, масс-медиа".

При этом чаще всего все конфликты заканчиваются достижением договорённости, которая всех устраивает или "заморозкой" до лучших времен. Между тем, по мнению 65 % респондентов, конфликтов можно избежать, если коллеги будут с уважением относиться друг к другу. Ещё 17 % посчитали, что конфликтов вообще не нужно избегать, так как это нормальная часть рабочего процесса. Чуть меньше (16 %) уверены, что от ссор спасли бы отдельные кабинеты или резкая негативная реакция руководства (10 %).