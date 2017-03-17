Стало известно, кто из омичей больше всего скандалит на работе
Общество  •  17 марта 2017, 10:08, последнее обновление 17 марта 2017, 10:12  •  печать

Стало известно, кто из омичей больше всего скандалит на работе

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Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter выяснил, как часто случаются у омичей конфликты на работе.

Согласно исследованию, больше трети участников опроса (38 %) заявили, что конфликты на работе у них случаются один раз в месяц или реже. С периодичностью раз в неделю ссоры происходят в каждой десятой компании (12 %), а у 13 % ссоры могут быть несколько раз в неделю.

Чаще остальных ежедневно сталкиваются с конфликтами на работе сотрудники ЖКХ и добывающей отрасли. В большинстве случаев причинами конфликтов служат рабочие вопросы и бытовые проблемы. С такими ситуациями часто сталкивается персонал сферы "Промышленность" и "Искусство, развлечения, масс-медиа".

При этом чаще всего все конфликты заканчиваются достижением договорённости, которая всех устраивает или "заморозкой" до лучших времен. Между тем, по мнению 65 % респондентов, конфликтов можно избежать, если коллеги будут с уважением относиться друг к другу. Ещё 17 % посчитали, что конфликтов вообще не нужно избегать, так как это нормальная часть рабочего процесса. Чуть меньше (16 %) уверены, что от ссор спасли бы отдельные кабинеты или резкая негативная реакция руководства (10 %).

Теги  •  #HeadHunter #опрос #работа

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  17 марта 2017, 10:57

Конфликты в сфере ЖКХ понятны, там одни проблемы и общение с жильцами домов нервной разгрузки явно не приносит, а вот в добывающей отрасли из-за чего конфликтуют, может конкуренция из-за высоких зарплат высокая

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