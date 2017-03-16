Омские полицейские выйдут ловить пьяных лихачей на федеральной трассе
Общество  •  16 марта 2017, 17:45, последнее обновление 16 марта 2017, 17:46  •  печать

Омские полицейские выйдут ловить пьяных лихачей на федеральной трассе

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Из-за роста аварийности на федеральной автодороге сотрудники Госавтоинспекции омского УМВД проведут профилактическое мероприятие "Трасса".

На федеральных автодорогах, проходящих по территории Омской области, за последние два месяца был зафиксирован рост количества ДТП и пострадавших в них людей. Наиболее сложная обстановка складывается на трассе М-38 Омск - Черлак - граница Республики Казахстан. В связи с этим сотрудники ГИБДД решили провести здесь профилактическое мероприятие. Для этого руководство ведомства даже собирается задействовать дополнительные силы.

- Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу на аварийно-опасных участках, осуществлять патрулирование на автодорогах, приближённых к населённым пунктам, и выявлять нетрезвых водителей, факты управления автомобилями лицами, не имеющими на это права, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

Кроме того, сотрудники полиции будут ловить лихачей, пренебрегающих знаками об ограничении скорости, и проводить профилактическую работу с водителями большегрузов.

Теги  •  #Госавтоинспекция #пьяный лихач #рейд #трасса #УМВД

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Комментарии
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Виктор Монин  •  16 марта 2017, 21:01

На трассах нужно ставить скрытые камеры и наказывать лихачей рублем, это будет действенно.

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