Омские полицейские выйдут ловить пьяных лихачей на федеральной трассе

На федеральных автодорогах, проходящих по территории Омской области, за последние два месяца был зафиксирован рост количества ДТП и пострадавших в них людей. Наиболее сложная обстановка складывается на трассе М-38 Омск - Черлак - граница Республики Казахстан. В связи с этим сотрудники ГИБДД решили провести здесь профилактическое мероприятие. Для этого руководство ведомства даже собирается задействовать дополнительные силы.

- Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу на аварийно-опасных участках, осуществлять патрулирование на автодорогах, приближённых к населённым пунктам, и выявлять нетрезвых водителей, факты управления автомобилями лицами, не имеющими на это права, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

Кроме того, сотрудники полиции будут ловить лихачей, пренебрегающих знаками об ограничении скорости, и проводить профилактическую работу с водителями большегрузов.