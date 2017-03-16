Омский Россельхознадзор сжёг полтонны пуха и перьев
Общество  •  16 марта 2017, 12:37, последнее обновление 16 марта 2017, 13:36  •  печать

Омский Россельхознадзор сжёг полтонны пуха и перьев

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На трассе Челябинск - Омск был задержан опасный груз - полтонны пуха и перьев. У перевозчика на товар отсутствовали ветеринарные документы.

Специалисты омского Россельхознадзора уничтожили 500 кг пухо-перьевой смеси. Этот груз был задержан на трассе Челябинск - Омск. При проверке сотрудниками правоохранительных органов выяснилось, что на него нет ветеринарных документов.

Пух и перья некоторое время хранили под контролем госветслужбы, после чего Россельхознадзор избавился от них. На нелегальных перевозчиков завели административное дело.

Теги  •  #Россельхознадзор

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  16 марта 2017, 13:28

Где интересно они его сжигали, от такого горения перьев и пухазапашок ужасный образуется по близости

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Екатерина Семенова  •  16 марта 2017, 13:11

А вот если бы проверить груз в ветлаборатории, может быть и не стоило уничтожать?

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