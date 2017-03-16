Омский Россельхознадзор сжёг полтонны пуха и перьев

На трассе Челябинск - Омск был задержан опасный груз - полтонны пуха и перьев. У перевозчика на товар отсутствовали ветеринарные документы.

Специалисты омского Россельхознадзора уничтожили 500 кг пухо-перьевой смеси. Этот груз был задержан на трассе Челябинск - Омск. При проверке сотрудниками правоохранительных органов выяснилось, что на него нет ветеринарных документов.

Пух и перья некоторое время хранили под контролем госветслужбы, после чего Россельхознадзор избавился от них. На нелегальных перевозчиков завели административное дело.