Омский Россельхознадзор сжёг полтонны пуха и перьев

Специалисты омского Россельхознадзора уничтожили 500 кг пухо-перьевой смеси. Этот груз был задержан на трассе Челябинск - Омск. При проверке сотрудниками правоохранительных органов выяснилось, что на него нет ветеринарных документов.
Пух и перья некоторое время хранили под контролем госветслужбы, после чего Россельхознадзор избавился от них. На нелегальных перевозчиков завели административное дело.
Где интересно они его сжигали, от такого горения перьев и пухазапашок ужасный образуется по близости
А вот если бы проверить груз в ветлаборатории, может быть и не стоило уничтожать?