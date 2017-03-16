Экс-глава Седельниковского района, обвиняемый в должностном преступлении, ограничился условным сроком

В Омской области вынесен приговор Николаю Хрищенко. Его осудили на три с половиной года условно за превышение должностных полномочий.

Суд признал виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий бывшего главу Седельниковского района Николая Хрищенко. Следствию удалось доказать, что с ноября 2014 по февраль 2015 года глава районной администрации незаконно снял статус специализированного жилищного фонда с 60 квартир. Позже их он передал тем омичам, кто вовсе не имел права на внеочередное получение жилья. Новыми владельцами впоследствии эти квадратные метры были приватизированы.

В результате таких незаконных действий Хрищенко бюджету причинён ущерб на сумму, превышающую 73,6 млн руб. Следователями было опрошено огромное количество свидетелей, назначена и проведена оценочная экспертиза. Вину глава района не признавал. Ущерб от преступления не компенсировал.

Суд приговорил Хрищенко к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и взыскал с него сумму причинённого преступлением ущерба.