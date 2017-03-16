Глава омского УМВД назвал самые криминальные районы Омской области
Общество  •  16 марта 2017, 11:07, последнее обновление 16 марта 2017, 11:50  •  печать

Глава омского УМВД назвал самые криминальные районы Омской области

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На заседании Законодательного собрания начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец отчитался об итогах борьбы с преступностью в 2016 году.

В прошлом году в Омской области число зарегистрированных преступлений снизилось на 4,5 %. Уровень преступности в регионе остался самым низким в Сибирском федеральном округе. Статистику подпортили три района и областной центр, где была отмечена наибольшая криминальная активность населения.

- Это Крутинский, Исилькульский и Называевский районы, - сообщил начальник омского УМВД Леонид Коломиец. - Наименьшая криминальная активность населения отмечалась в Нововаршавском, Азовском и Марьяновском районах. При этом в Омске уровень преступности на 8 % выше, чем в среднем по области.

Говоря о характере преступлений, глава УМВД отметил, что на 8,9 % снизилось число разбойных нападений и грабежей, краж - на 6,8 %. На 6,9 % меньше было совершено убийств, изнасилований - на 24 %. При этом количество мошенничеств возросло на 50 %. 

Всего в прошлом году омскими полицейскими раскрыто 17,5 тыс. преступлений. К уголовной ответственности привлечено 15 тыс. человек. Из них 2160 женщин и 615 несовершеннолетних. При этом, отметил Леонид Коломиец, успокаиваться рано.

Значительная часть преступлений остаются не раскрытыми, - признался глава омского УМВД. - По-прежнему остро стоит вопрос экономической безопасности. 93 % от общего количества выявленных в данной сфере преступлений приходится на долю органов внутренних дел. Каждое четвёртое из них - коррупционное. В 2016 году был пресечён 101 факт взяточничества, 164 хищения бюджетных средств. Мы будем изыскивать все возможности для повышения результативности в данном направлении.

Также омским полицейским удалось раскрыть 2000 групповых преступлений, из них 200 совершены членами ОПГ. 72 человека были привлечены к уголовной ответственности.

Борьба сотрудников УМВД с наркотиками также дала положительный результат. Так, в прошлом году количество изъятых из оборота наркотических средств увеличилось в полтора раза и составило более 123 килограммов.

Теги  •  #Леонид Коломиец #полиция #преступность #УМВД

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