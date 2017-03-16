Омские студенты устроят "обливашки" во время весеннего похолодания

Массовое закаливание омичей пройдёт во второй раз с начала года.

19 марта в 13:00 на территории СибАДИ состоится массовое обливание водой. Организатором необычной акции "Пробуждение" стал омский клуб закаливания и зимнего плавания "Моржи". К ней присоединятся студенты ОмГТУ, ОмГМУ, СибАДИ и Омской юридической академии.

Подобным образом учащиеся вузов бросают вызов студентам СибГУФКа, ОмГАУ, ОмГПУ и ОмГУ имени Достоевского, предлагая присоединиться к процедуре закаливания. Передача эстафеты назначена на 26 марта.

Как отметили в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Омска, впервые аналогичная акция прошла на территории Зелёного острова в прошлом месяце - 26 февраля. Тогда двести омичей дружно облили себя водой.