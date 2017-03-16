Девушке, загоревшейся в кресле стоматолога, понадобилась пересадка кожи
Общество  •  16 марта 2017, 09:25, последнее обновление 16 марта 2017, 09:54  •  печать

Девушке, загоревшейся в кресле стоматолога, понадобилась пересадка кожи

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Врачи рассказали о состоянии пациентки, которая получила ожоги во время приёма у стоматолога.

Об инциденте, произошедшем в феврале, стало известно накануне. Во время приёма в стоматологии на улице Бархатовой медсестра решила подлить спирт в горелку, не убедившись, что она потушена. От огня пострадали 28-летняя пациентка и врач. Первой понадобилась пересадка кожи, ожоги составили 12 % тела. Как сообщает телеканал "Продвижение", состояние пациентки удовлетворительное и до конца недели её выпишут.

По данному факту Следственный комитет по Омской области проводит проверку. В самой клинике инцидент предпочитают не обсуждать.

Теги  •  #ожог #следственный комитет #стоматология

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  16 марта 2017, 10:31

Ужас какой-то. Ну никому нельзя доверять, даже об элементарных правилах безопасности не задумываются.

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