Девушке, загоревшейся в кресле стоматолога, понадобилась пересадка кожи

Врачи рассказали о состоянии пациентки, которая получила ожоги во время приёма у стоматолога.

Об инциденте, произошедшем в феврале, стало известно накануне. Во время приёма в стоматологии на улице Бархатовой медсестра решила подлить спирт в горелку, не убедившись, что она потушена. От огня пострадали 28-летняя пациентка и врач. Первой понадобилась пересадка кожи, ожоги составили 12 % тела. Как сообщает телеканал "Продвижение", состояние пациентки удовлетворительное и до конца недели её выпишут.

По данному факту Следственный комитет по Омской области проводит проверку. В самой клинике инцидент предпочитают не обсуждать.