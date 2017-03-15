За омскими кладбищами будет присматривать ГЛОНАСС
Общество  •  15 марта 2017, 17:30  •  печать

За омскими кладбищами будет присматривать ГЛОНАСС

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Городские места захоронений пройдут электронную инвентаризацию.

На сегодняшнем заседании комитета Горсовета по вопросам ЖКХ одобрены поправки к решению "Об организации похоронного дела". Депутаты одобрили давнюю инициативу введения электронной инвентаризации кладбищ. Она удобна тем, что омичи в интернете смогут отслеживать свободные места захоронений.

Каждому захоронению будут присвоены свои координаты. Ранее предполагалось использовать для этого систему GPS, однако сегодня депутаты решили поддержать его отечественный аналог ГЛОНАСС. "Даже захоронение должно быть патриотичным!" - отметил председатель комитета Виталий Путинцев.

Пока на реализацию инициативы в бюджете нет средств. Финансирование появится не раньше следующего года.

Теги  •  #Виталий Путинцев #ГЛОНАСС #Горсовет #кладбище

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