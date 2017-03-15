Омские спасатели назвали самые опасные участки на льду Иртыша

По сообщению спасателей, в настоящее время самыми опасными участками на льду Иртыша стали территории от моста имени 60-летия ВЛКСМ до затона парка "Зелёный остров", а также от площади Бухгольца до затона речного порта. Лёд в этих местах стал тонким и непрочным, в некоторых местах уже появились промоины. В мэрии подчёркивают, что истончившийся лёд и проталины припорошены снегом, поэтому могут быть визуально не заметны. Это делает их ещё более опасными.

"При вынужденной необходимости пройти по льду нужно быть особенно осторожным. Следует всегда обращать внимание на присутствие вдоль береговой линии информационных знаков "Выход на лёд запрещён", - объяснил представитель городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Соседко. - Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударами ног или прыжками. Для этого нужно воспользоваться длинной палкой, которой следует постукивать по льду в направлении движения. Если вдруг начинает проступать вода, значит, лёд непрочный - нужно немедленно возвращаться назад и делать это скользящими движениями, не отрывая ног от поверхности. В случае появления трещин на льду следует осторожно лечь на поверхность и ползти по своим следам обратно".

Чаще всего омичи попадают в трагические ситуации из-за незнания и несоблюдения мер предосторожности, а также из-за алкогольного опьянения. Отметим, по информации городского управления по делам ГО и ЧС, принятые этой зимой меры не допустили несчастных случаев на льду в черте города.