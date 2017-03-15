В реконструируемом кинотеатре "Первомайский" начали отделочные работы

Сегодня, 15 марта, директор подрядной организации ООО "Кинопрокат Омск Плюс" Дмитрий Савельев на своей странице в Facebook сообщил о том, что в реконструируемом кинотеатре "Первомайский" полным ходом идут отделочные работы. По его словам, строители уже почти закончили монтировать ливневую канализацию, системы вентиляции и дымоудаления и приступили к монтажу тепловых сетей и металлических оснований под зрительские кресла.

Напомним, кинотеатр планировали открыть ещё в прошлом году, но в итоге срок сдачи объекта был перенесён. В беседе с корреспондентом "Омск Здесь" Дмитрий Савельев признался, что реконструкция затянулась из-за скачков курса доллара. Тем не менее строители стараются сделать всё возможное, чтобы кинотеатр открылся летом текущего года.

- Ситуация с финансами тяжёлая в стране. Доллар нестабилен. А мы очень привязаны к нему, потому что всё оборудование идёт в валюте, - сообщил Дмитрий Савельев. - Хотели в прошлом году открыться, но кто ж знал, что доллар в два раза подскочит. Вот пришлось скорректировать график. Сейчас по плану - открыться в текущем году. Конечно, задачи стоят открыться в летний период. Мы идём к этому.

"Первомайский" после реконструкции будет представлять собой шестизальный кинотеатр, рассчитанный на 750 посадочных мест. В старом здании, которое было полностью реконструировано, появится премьерный зал, а в пристраиваемой части будет расположено пять залов и большая детская игровая площадка.

Отметим, что мэрия долгое время искала инвестора, способного вдохнуть жизнь в здание старого советского кинотеатра. В итоге оно было сдано на условиях договора концессии компании "Вентсервис", которую контролирует депутат Законодательного собрания Вячеслав Васильев. Реконструкцию должны были завершить к июлю прошлого года, но этого не произошло, поскольку у застройщика возникли финансовые проблемы.

Фото Дмитрия Савельева