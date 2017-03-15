"ИрАэро" откроет дополнительные летние рейсы из Омска на российские курорты
Общество  •  15 марта 2017, 16:03, последнее обновление 15 марта 2017, 16:24  •  печать

"ИрАэро" откроет дополнительные летние рейсы из Омска на российские курорты

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Иркутская авиакомпания открывает продажу билетов на летние рейсы в Краснодар, Геленджик и Иркутск.

Авиакомпания "ИрАэро" в июне запускает сразу три новых прямых рейса из Омска: в Краснодар, Геленджик и Иркутск, которые будут выполняться до сентября. Отметим, что сейчас рейсы в Краснодар, Геленджик и Иркутск не выполняются.

С июня рейсы Омск - Краснодар и Омск - Геленджик будут выполнять по вторникам, а рейс Омск - Иркутск по вторникам, пятницам и воскресеньям. Полёты будут осуществляться на самолете Sukhoi Superjet. Вылет из Омска в Иркутск - в 20:00 и 20:20 по местному времени, в Краснодар - в 10:00, в Геленджик - в 8:00.

Напомним, что с середины июня "ИрАэро" запускает также прямые рейсы из Омска в Анапу и Сочи. Накануне также стала известна дата первого регулярного рейса из Омска в Сочи, который совершит авиакомпания "Нордавиа".

Теги  •  #аэропорт #ИрАэро #курорт #лето

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Комментарии
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Роман Орехов  •  15 марта 2017, 16:19

Хорошо бы еще стоимость билетов сделали бы п бюджетный, на семью из четырех человек выходит накладно пока такое удовольствие перелета, немного зарплата не поспевает

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