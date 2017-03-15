"ИрАэро" откроет дополнительные летние рейсы из Омска на российские курорты

Авиакомпания "ИрАэро" в июне запускает сразу три новых прямых рейса из Омска: в Краснодар, Геленджик и Иркутск, которые будут выполняться до сентября. Отметим, что сейчас рейсы в Краснодар, Геленджик и Иркутск не выполняются.

С июня рейсы Омск - Краснодар и Омск - Геленджик будут выполнять по вторникам, а рейс Омск - Иркутск по вторникам, пятницам и воскресеньям. Полёты будут осуществляться на самолете Sukhoi Superjet. Вылет из Омска в Иркутск - в 20:00 и 20:20 по местному времени, в Краснодар - в 10:00, в Геленджик - в 8:00.

Напомним, что с середины июня "ИрАэро" запускает также прямые рейсы из Омска в Анапу и Сочи. Накануне также стала известна дата первого регулярного рейса из Омска в Сочи, который совершит авиакомпания "Нордавиа".