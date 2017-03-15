В Омской области подсчитали "индекс шаурмы"

Как выяснили специалисты, средняя зарплата омича позволит ему покупать по три шаурмы в день.

Комитет гражданских инициатив (КГИ) совместно с форумом разработчиков Open Data Day составил "рейтинг шаурмы". Созданный по аналогии с известным "индексом биг-мака" проект создан для исследования покупательской способности жителей регионов России. Индекс рассчитывался на основе данных о зарплате, аренде жилья, прожиточного минимума, а также средств, остающихся на руках у населения после всех обязательных выплат и стоимости продуктов.

Омская область оказалась на 25-м месте рейтинга из 86. Выяснилось, что омич со средней зарплатой в 28 820 рублей, арендующий 1-комнатную квартиру за 7493 рублей в месяц, может себе побаловать себя 3,2 шаурмы в день. При расчётах учитывалось, что в Омске шаурма в среднем стоит 130 рублей.

Между тем больше всего шаурмы могут купить жители Ямало-Ненецкого АО (10,77 порций в день), ХМАО (10,48), Тюменской области (7,49) и Магадана (7,31). Меньше всего денег на это лакомство остаётся у проживающих в Новосибирской (-0,47), Кемеровской областях (-0,08), а также в Дагестане (-0,42). На последнем месте рейтинга оказался Севастополь (-0,96).

При этом самая дешёвая шаурма продаётся в Псковской области - всего 80 рублей, а самая дорогая, по данным индекса, в Чукотском автономном округе - 190 рублей.

Отметим также, что по последним сведениям 2gis.ru, в Омске действует 126 компаний, продающих шаурму.