"Опасный" снег вывезут из Омска до 20 марта
Общество  •  15 марта 2017, 13:13, последнее обновление 15 марта 2017, 13:29  •  печать

"Опасный" снег вывезут из Омска до 20 марта

Автор: Дарья Молчанская

Заместитель мэра Омска Сергей Фролов заявил, что в Омске почистили 75 % мест возможного подтопления.

Сегодня на заседании комитета по вопросам транспорта и ЖКХ обсуждался вопрос подготовки к весеннему паводку. Сейчас, по словам первого заместителя мэра Сергея Фролова, создана противопаводковая комиссия, отрабатываются вопросы по привлечению техники крупных предприятий, проведена работа с КТОСами.

- В этом году было определено 264 места возможного подтопления, 200 мест мы уже почистили. Работа продолжается. Снег вывозится и с городских улиц. Всего же за зиму мы вывезли на полигоны 672 тысячи кубов снега, - отметил он. - До 20 марта мы уберём весь снег с возможных мест подтопления.

Кроме того, каждый день рабочие промывают и очищают дождеприёмные колодцы и ливнёвки.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, настоящая весна в Омск придёт во второй половине марта и снег начнёт активно таять. Впрочем, по словам чиновника, предпосылок для режима ЧС нет. Управление дорожного хозяйства и благоустройства вывозит до 8 тысяч кубометров снега за сутки, а частные компании, с которыми ведомство заключило договор, 4-5 тысяч.

Теги  •  #вывоз снега #подтопление #Сергей Фролов

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