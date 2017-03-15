"Опасный" снег вывезут из Омска до 20 марта

Сегодня на заседании комитета по вопросам транспорта и ЖКХ обсуждался вопрос подготовки к весеннему паводку. Сейчас, по словам первого заместителя мэра Сергея Фролова, создана противопаводковая комиссия, отрабатываются вопросы по привлечению техники крупных предприятий, проведена работа с КТОСами.

- В этом году было определено 264 места возможного подтопления, 200 мест мы уже почистили. Работа продолжается. Снег вывозится и с городских улиц. Всего же за зиму мы вывезли на полигоны 672 тысячи кубов снега, - отметил он. - До 20 марта мы уберём весь снег с возможных мест подтопления.

Кроме того, каждый день рабочие промывают и очищают дождеприёмные колодцы и ливнёвки.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, настоящая весна в Омск придёт во второй половине марта и снег начнёт активно таять. Впрочем, по словам чиновника, предпосылок для режима ЧС нет. Управление дорожного хозяйства и благоустройства вывозит до 8 тысяч кубометров снега за сутки, а частные компании, с которыми ведомство заключило договор, 4-5 тысяч.