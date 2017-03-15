В Омске упавший с крыши снег разбил припаркованную Audi

Накануне, 14 марта, в паблике Regik55 опубликовали снимок автомобиля Audi, припаркованного на улице Перелёта, 18. Упавший с крыши снег разбил дорогую иномарку. В результате у неё появилась вмятина на крыше и багажнике, а также выбито заднее стекло.

Примечательно, что сход снега произошёл со здания, в котором расположена жилищно-коммунальная организация. Отметим, также пока непонятно, кто будет восстанавливать пострадавшую иномарку.