В Омске упавший с крыши снег разбил припаркованную Audi
Общество  •  15 марта 2017, 12:30  •  печать

В Омске упавший с крыши снег разбил припаркованную Audi

Автор: Вероника Жукова

Из-за рухнувшего снега омская иномарка оказалась с помятой крышей и выбитым задним стеклом.

Накануне, 14 марта, в паблике Regik55 опубликовали снимок автомобиля Audi, припаркованного на улице Перелёта, 18. Упавший с крыши снег разбил дорогую иномарку. В результате у неё появилась вмятина на крыше и багажнике, а также выбито заднее стекло.

 

Примечательно, что сход снега произошёл со здания, в котором расположена жилищно-коммунальная организация. Отметим, также пока непонятно, кто будет восстанавливать пострадавшую иномарку.

Теги  •  #автомобиль #происшествие #снег #фото

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  15 марта 2017, 12:52

Все как обычно, сапожник - без сапог, у тех кто должен показывать пример остальным и крыша не чищена оказалась

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