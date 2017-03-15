Росгидромет предсказал рекордное повышение уровня воды в Иртыше

По данным Росгидромета, зима 2016-2017 года в большинстве регионов европейской части России была близкой к обычной - без продолжительных оттепелей и преимущественно многоснежной. Тем не менее в бассейнах рек и водохранилищ Сибири запасы воды в снеге на конец февраля преимущественно составили 85-161 % нормы. И как только начнётся ледоход, уровень воды сразу станет повышаться.

- На азиатской части страны наиболее высокие максимумы половодья (на 0,5-1,5 м, местами до 2,7 м выше нормы) ожидаются на Оби до устья реки Тым, на Иртыше, Ишиме, Тоболе, Верхней Колыме и их притоках, а также на реках Приморского края, юга Камчатского края и юга Сахалинской области, - сообщили в пресс-службе Росгидромета. - При дружном развитии весеннего половодья в период прохождения его максимумов возможны подтопления пониженных прибрежных частей следующих населённых пунктов: подтопление талыми водами бессточных пониженных участков местности южных районов Омской и Тюменской областей.

Вскрытие большинства рек азиатской части страны ожидается в сроки, преимущественно близкие к норме. На Иртыше ледоход начнётся в конце апреля. Именно в этом время, по словам сотрудников Росгидромета, на реке могут образоваться опасные заторы льда, которые приведут к резкому подъёму воды и, соответственно, подтоплению населённых пунктов.

В министерстве чрезвычайных ситуаций советуют готовиться к паводку заранее. Жителям Омской области, проживающим в местах возможных подтоплений, рекомендуют очистить придомовую территорию, канавы, сточные желоба, ливневую канализацию от снега и наледи, выкопать водоотводы, заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов, запастись бытовыми электронасосами, вёдрами, лопатами и мешками с песком.

В случае если наводнение случилось внезапно, горожан призывают не поддаваться панике, а вести себя в соответствии с разработанным планом: как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, привязать к себе детей, больных или ослабших людей, постоянно подавать сигнал бедствия с места дислокации.