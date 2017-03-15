Мэрия: у строителей Омской крепости есть лицензия

Администрация города опровергла данные Счётной палаты о том, что подрядчик не имеет допуска к работам на объектах культуры.

Накануне Счётная палата опубликовала доклад о проверке целевого использования бюджетных средств, выделенных региону на мероприятия по подготовке к 300-летию Омска. Аудиторы пришли к выводу, что была реализована лишь половина планов.

Отдельное внимание проверяющие обратили на то, что реконструкция зданий культурно-исторического комплекса "Омская крепость" велась ООО СК "Омградострой", не имеющей допуска и лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Позже эти данные опровергли в мэрии Омска, заявив, что у "Омградостроя" есть документ, выданный Министерством культуры РФ, а его наличие было одним из условий заключения госконтракта.

"В соответствии с лицензией, компания имеет право выполнять следующие работы на объектах культурного наследия: реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок; реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки; реставрация, консервация и воссоздание архитектурно-лепного декора; ремонт, реставрация и воссоздание кровель; ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций; ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и фундаментов; ремонт, реставрация, консервация и воссоздание кладок, конструкций; приспособление систем электрообеспечения", - сообщает пресс-служба мэрии.