В Омске три новые казармы учебного центра ВДВ сданы в эксплуатацию

До конца 2017 года в 242 учебном центре ВДВ будут сданы в эксплуатацию шесть новых казарм. Пока же в строй введено всего лишь три из девяти.

Три из девяти новых казарм 242-го учебного центра ВДВ в Омске уже сдали в эксплуатацию, сообщает ТАСС. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин.

На сегодняшний день сданы в эксплуатацию три казармы нашего учебного центра в Омске, ещё шесть будут сданы в текущем году, их строительство идёт полным ходом, - цитирует издание слова Наримана Тимергазина.

Ранее о планах сдать новые казармы в эксплуатацию до конца 2017 года сообщал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, который ранее командовал ВДВ России. Напомним, обрушение казармы в 242-м учебном центре произошло 12 июля 2015 года. Тогда в результате случившегося погибли 24 военнослужащих.