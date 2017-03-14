В Омске три новые казармы учебного центра ВДВ сданы в эксплуатацию
Общество  •  14 марта 2017, 16:20, последнее обновление 14 марта 2017, 16:39  •  печать

В Омске три новые казармы учебного центра ВДВ сданы в эксплуатацию

Автор: Вероника Жукова

До конца 2017 года в 242 учебном центре ВДВ будут сданы в эксплуатацию шесть новых казарм. Пока же в строй введено всего лишь три из девяти.

Три из девяти новых казарм 242-го учебного центра ВДВ в Омске уже сдали в эксплуатацию, сообщает ТАСС. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин.

На сегодняшний день сданы в эксплуатацию три казармы нашего учебного центра в Омске, ещё шесть будут сданы в текущем году, их строительство идёт полным ходом, - цитирует издание слова Наримана Тимергазина.

Ранее о планах сдать новые казармы в эксплуатацию до конца 2017 года сообщал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, который ранее командовал ВДВ России. Напомним, обрушение казармы в 242-м учебном центре произошло 12 июля 2015 года. Тогда в результате случившегося погибли 24 военнослужащих.

Теги  •  #242-й учебный центр ВДВ #эксплуатация

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Комментарии
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Влад Никитин  •  14 марта 2017, 17:37

Ну теперь-то контроль за качеством строительства должен быть очень строгий. Подобного не должно повториться.

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