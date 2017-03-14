Новую маршрутную сеть Омска мэрия обсудит с горожанами
Общество  •  14 марта 2017, 17:18, последнее обновление 14 марта 2017, 17:21  •  печать

Новую маршрутную сеть Омска мэрия обсудит с горожанами

Автор: Екатерина Криль

Документ планирования городских пассажироперевозок будет вынесен на всеобщее обсуждение.

Департамент транспорта горадминистрации заключил контракт на разработку новой маршрутной сети. В конкурсе участвовали две организации: омский СибАДИ и Санкт-Петербургский государственный университет. Аукцион выиграли петербуржцы, оценив свою работу в 1,95 млн рублей. На разработку документа даётся полгода. 

Ожидается, что специалисты СПбГУ представят несколько вариантов транспортной схемы. Как рассказал телеканалу "Продвижение" замдиректора дептранспорта Игорь Кожухов, лучший из вариантов чиновники выберут вместе с горожанами, на обсуждения с общественниками отводится два месяца. В основу всех вариантов будет положен приоритет автобусов большой вместимости. По новой схеме общественный транспорт Омска заработает к концу 2017 года.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #департамент транспорта #Игорь Кожухов #общественный транспорт

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