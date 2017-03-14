В Омске подвели итоги всероссийской контрольной по математике

В минувшую субботу, 11 марта, Омск присоединился к всероссийской контрольной по математике "Что и требовалось доказать". В мероприятии, организованном "Яндексом", приняли участие 265 омичей. Пятерки удалось получить 21 % участников, которые решили не менее девяти из десяти задач. Ещё 18 % получили четвёрки, а 35 % - тройки.

Результат омских участников стал средним среди крупных городов страны. Омск занял 8 место из 15 по доле отличников в этом году, что оказалось падением на две позиции в рейтинге - в прошлом году омичи были на шестом месте. Лидерами же рейтинга среди городов-миллионников стали Казань, Уфа и Красноярск. В прошлом году места распределились иначе - первым стал Нижний Новгород, Волгоград и Челябинск.

Мужчин-участников оказалось на мероприятии на 35 % больше, чем женщин. Однако справилась они почти одинаково: 43 % мужчин и 40 % женщин написали на пятёрки и четвёрки.

Отметим, что контрольную написали 21,3 тыс. человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. С ней смогли справиться 66 % участников: на тройку её написали 25 %, на четвёрку - 19 %, а 22 % получили пятёрку. По сравнению с предыдущим годом результаты стали лучше: в 2016 году отличные оценки получили только 13 % участников.