В Омске подвели итоги всероссийской контрольной по математике
Общество  •  14 марта 2017, 14:54, последнее обновление 14 марта 2017, 16:30  •  печать

В Омске подвели итоги всероссийской контрольной по математике

Автор: Вероника Жукова

Омск оказался на восьмом месте по числу отличников контрольной "Что и требовалось доказать".

В минувшую субботу, 11 марта, Омск присоединился к всероссийской контрольной по математике "Что и требовалось доказать". В мероприятии, организованном "Яндексом", приняли участие 265 омичей. Пятерки удалось получить 21 % участников, которые решили не менее девяти из десяти задач. Ещё 18 % получили четвёрки, а 35 % - тройки.

Результат омских участников стал средним среди крупных городов страны. Омск занял 8 место из 15 по доле отличников в этом году, что оказалось падением на две позиции в рейтинге - в прошлом году омичи были на шестом месте. Лидерами же рейтинга среди городов-миллионников стали Казань, Уфа и Красноярск. В прошлом году места распределились иначе - первым стал Нижний Новгород, Волгоград и Челябинск.

Мужчин-участников оказалось на мероприятии на 35 % больше, чем женщин. Однако справилась они почти одинаково: 43 % мужчин и 40 % женщин написали на пятёрки и четвёрки.

Отметим, что контрольную написали 21,3 тыс. человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. С ней смогли справиться 66 % участников: на тройку её написали 25 %, на четвёрку - 19 %, а 22 % получили пятёрку. По сравнению с предыдущим годом результаты стали лучше: в 2016 году отличные оценки получили только 13 % участников.

Теги  •  #итоги #контрольная по математике #Яндекс

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