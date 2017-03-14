Омским детям-сиротам невозможно получить положенное им по закону жильё

За прошлый год лишь 5 % омских детей-сирот смогли получить квартиры. Свои права они предпочитают восстанавливать через суд.

Проведённая федеральной Счётной палатой проверка показала, что регионом не исполняются обязательства по обеспечению жильём детей-сирот. На 1 января 2016 года в Омской области таких детей насчитывалось 8045 человек. Лишь 5 % из них в 2016-м удалось получить причитающиеся по закону квартиры. Причём в большинстве случаев сироты добивались этого через суд. В 2015 году этой категории омичей было выделено 311 жилых помещений, в 2016-м - 242.

- Как установлено в ходе проверки, детям-сиротам, проживающим в Омской области практически невозможно получить жилое помещение в соответствии с законодательством. Об этом свидетельствует возрастающее число судебных решений - с 371 по состоянию на 1 января 2016 года до 552 на 1 декабря 2016 года, - резюмировали аудиторы.

Более того, компания "СтройАльянс", занимавшаяся строительством жилья для детей-сирот, была признана банкротом. Хотя заказчик работ - казённое учреждение "Омскоблстройзаказчик" по государственным контрактам авансировало этому предприятию 80 % стоимости заказа. Поэтому вероятен риск невозврата денег по неотработанному авансу. Иными словами, бюджетные деньги в размере 11 млн руб. могут попросту пропасть.