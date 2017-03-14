Министр строительства и ЖКК запретил большегрузам ездить по омским дорогам
Общество  •  14 марта 2017, 11:58  •  печать

Министр строительства и ЖКК запретил большегрузам ездить по омским дорогам

Автор: Антон Маликов

Глава областного Минстроя Александр Бирюков подписал приказ, согласно которому в регионе с апреля начнёт действовать сезонный запрет на проезд большегрузного транспорта по некоторым городским дорогам. 

Сегодня, 14 февраля, пресс-служба министерства строительства и ЖКК сообщила о том, что на севере Омской области будет временно закрыта для передвижения большегрузов часть дорог. В связи с паводком несущая способность дорог станет ниже, поэтому чиновники решили ввести такие меры сохранности асфальтового полотна.

Запрет коснётся автомобилей с разрешённой максимальной массой более 10 тонн. Для них будут закрыты четыре дороги: Омск - Муромцево - Седельниково на участке Муромцево - Седельниково, Большие Уки - Тевриз (объезд осуществлять по автомобильным дорогам Омск - Тара и Тобольск - Тара - Томск), Усть-Ишим - Загваздино - граница Тюменской области, Усть-Ишим - Фокино (объезд осуществлять по автомобильным дорогам Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, Голышманово - Аромашево).

При этом на некоторые большегрузы и автобусы данные ограничительные мероприятия распространяться не будут.  

- Ограничение и прекращение движения не будет распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты, грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС, - сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКК Омской области.

В правительстве уверяют, что запретительные меры необходимы для обеспечения сохранности дорог. В период весенней распутицы земляное полотно дорог находится в переувлажнённом состоянии и наиболее подвержено разрушению от воздействия большегрузного транспорта.

Теги  •  #Александр Бирюков #большегруз #дорога #запрет #Минстрой #фура

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