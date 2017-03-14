В Омске прокуратура внесла представление директору школы за поборы с родителей

В омской школе каждый месяц собирали по 100 рублей на охрану, но деньги на расчётный счёт образовательного учреждения не вносились.

В омской школе № 108, расположенной на улице Моторной на Новой Московке, нашли нарушения при сборе денег с родителей, сообщает "НГС.Омск". Месяц назад отец второклассника написал жалобу в прокуратуру. Родители собрали 73 тыс. руб. на покраску пола, стен и покупку шкафа в класс своих детей, но полгода спустя о сборе денег объявили снова, заявив, что нужно купить еще 48 литров краски.

Установлены нарушения принципа добровольности пожертвований на ремонт школы. На общешкольном собрании было принято решение распределить между классами строительные материалы, например, 1"а" должен 10 литров краски. Это, конечно, нарушение, - цитирует издание помощника прокурора Ленинского округа Омска Полины Разуменко.

Также было отмечено ещё одно нарушение: со всей школы ежемесячно собирали по 100 рублей на охрану, но эти деньги не вносили на расчётный счёт. Прокуратура внесла преставление директору школы № 108 Ираиде Криницыной, которое она должна рассмотреть до конца марта.