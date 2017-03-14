Владельцы омских пивных магазинов и банков не вывозят снег со своих территорий

Чиновники из Ленинской администрации Омска проводят контрольные мероприятия по соблюдению правил благоустройства омскими предпринимателями. Как подчеркнули в администрации Ленинского района, не все предприниматели округа вывозят снег со своих территорий. Проведённые обследования проспекта Карла Маркса показали, что многие владельцы магазинов, расположенных на первых этажах зданий, не занимаются вывозом снега, а складируют его вдоль дорог. В число нарушителей попали магазины "Степ", "Бирхаус", "Костюмы", "Музыкальный арсенал", банк "Пойдём" и другие.
По информации начальника отдела контроля окружной администрации Дмитрия Муховецкого, с начала года за некачественную уборку и вывоз снега специалистами отдела контроля было составлено 362 административных протокола. Многие предприниматели уже заплатили штрафы, многим ещё предстоит это сделать.
Так у кого больше всего работы тем и не когда снегом заниматься, у одних кредиты раздавать и проценты собирать, у вторых понятно что разливать.