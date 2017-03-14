С омской бани ветром сорвало часть вентиляционной трубы
Общество  •  14 марта 2017, 10:21, последнее обновление 14 марта 2017, 10:39  •  печать

С омской бани ветром сорвало часть вентиляционной трубы

Автор: Вероника Жукова

ЧП, в котором чудом никто не пострадал, произошло в Октябрьском округе Омска. У банного комплекса сорвало часть вентиляционной трубы.

О происшествии стало известно накануне вечером из паблика "Аварийный Омск" в соцсети "ВКонтакте". Омич, пожелавший остаться анонимным, опубликовал снимки рухнувшей вентиляции банного комплекса, расположенного на улице Харьковской.

 

Вентиляционная труба повредила забор, и только по чистой случайности не задела прохожих и припаркованные автомобили. Автор поста посетовал на контролирующие органы, которые не реагируют на подобные происшествия, а также поинтересовался у подписчиков паблика, насколько вообще законно размещать баню в подвале жилого дома.

Теги  •  #баня #соцсеть

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