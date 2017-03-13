Бывшего омского замминистра имущественных отношений отдадут под суд

Первый заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области, после ставшего заместителем министра имущественных отношений, - Аркадия Соловьёва. Напомним, дело в отношении высокопоставленного чиновника возбуждено по п. "в" ч. 3 ст. 285 УК РФ - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следствием установлено, что в феврале 2013 года Соловьёв подписал незаконное распоряжение о предоставлении в собственность ООО "Автоград" земельного участка на территории Кировского округа площадью более 250 тыс. кв. м стоимостью свыше 100 млн рублей. В то время как максимально возможный размер выделяемого компании участка не мог превышать 176 кв. м. В итоге городу причинён ущерб, превышающий 70 млн руб. В настоящее время по иску администрации Омска суд обязал вернуть в муниципальную собственность эту землю.

На следствии Аркадий Соловьёв вину не признавал. После предъявления ему обвинения он был отстранен от должности заместителя министра. Хотя, как выяснил ИА "Омск здесь", позже он получил не менее привлекательный пост, заняв кресло заместителя управляющего Омского регионального фонда поддержки и развития малого бизнеса. Сейчас он уже временно исполняющий обязанности, поскольку прежний руководитель – Анна Стэльмах ушла в декретный отпуск.

Сегодня уголовное дело Аркадия Соловьёва направлено в Центральный районный суд Омска, где будет рассмотрено по существу.