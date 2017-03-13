В Омске на три дня ввели повышенный уровень террористической опасности

В Омской области стартовали антитеррористические учения. Решением главы региона сегодня, 13 марта, установлен повышенный (синий) уровень террористической опасности в отношении объектов органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Действовать он будет в течение трёх суток.

Для учений придуман сценарий террористического акта. Спецслужбы будут отрабатывать поиск и обезвреживание взрывных устройств, "заложенных" в госучреждениях. Что же касается омичей, то к ним тоже будет проявлено повышенное внимание правоохранителей - на трое суток усиливается охрана общественного порядка. Это предполагает проверки у граждан документов, удостоверяющих личность, и ограничение движения транспортных средств на локальных участках местности.