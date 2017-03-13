В Омске на три дня ввели повышенный уровень террористической опасности
Общество  •  13 марта 2017, 15:42, последнее обновление 13 марта 2017, 16:30  •  печать

В Омске на три дня ввели повышенный уровень террористической опасности

Автор: Валерия Шимановская

Губернатор ввёл на территории региона "синий" уровень опасности. Во властных структурах будут искать взрывные устройства.

В Омской области стартовали антитеррористические учения. Решением главы региона сегодня, 13 марта, установлен повышенный (синий) уровень террористической опасности в отношении объектов органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Действовать он будет в течение трёх суток.

Для учений придуман сценарий террористического акта. Спецслужбы будут отрабатывать поиск и обезвреживание взрывных устройств, "заложенных" в госучреждениях. Что же касается омичей, то к ним тоже будет проявлено повышенное внимание правоохранителей - на трое суток усиливается охрана общественного порядка. Это предполагает проверки у граждан документов, удостоверяющих личность, и ограничение движения транспортных средств на локальных участках местности.

Теги  •  #антитеррор #учения

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Комментарии

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Наталья Александровна  •  13 марта 2017, 16:33

Такие мероприятия нужно проводить, как можно чаще, от этого зависит наш мир на земле.

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