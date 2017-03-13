Омский сенатор прокомментировала возможную отмену маткапитала

Член комитета Государственной думы по социальной политике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением заменить материнский капитал гибкой системой поддержки семей. В Омске эту инициативы восприняли крайне негативно.

- Программа материнского капитала полностью себя оправдала и доказала свою эффективность, - считает омский сенатор Елена Мизулина. - Рождаемость повысилась на протяжении всех последних лет. Депутаты предлагают ввести ежемесячные поддерживающие выплаты семьям от 3 до 15 тысяч рублей, настаивая на том, что это будет эффективнее, чем материнский капитал. Такого рода бездумные заявления могут только навредить, перечеркнув все наши достижения в социальной сфере!

Согласен с Еленой Мизулиной и её ярый противник - лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области, член комитета по социальной политике Андрей Алёхин. По его словам, омичей нельзя лишать возможности улучшать жилищные условия.

- Если материнский капитал превратят в подобие детских пособий, то люди будут ежемесячно получать какие-то копейки, на которые что-то сложно будет сделать, - сообщил он корреспонденту "Омск Здесь". - А цель маткапитала - помочь семьям улучшить жилищные условия. И если размазать это на пособия, то этих денег реально будет хватать только на продукты питания. Поэтому я в этом случае согласен с сенатором Мизулиной. Редко с ней соглашаюсь, но в данном случае поддерживаю - отменять маткапитал нельзя.

Напомним, материнский капитал - это форма государственной поддержки семей, воспитывающих детей, введённая в 2007 году. Суть поддержки заключается в том, что семья при рождении или усыновлении второго или последующего ребёнка, получает сертификат на определённую сумму, которую можно потратить на погашение ипотечного кредита, реконструкцию, строительство или ремонт дома, участие в долевом строительстве.

Сумма материнского капитала ежегодно увеличивается. Если в 2007 году он составлял 250 тыс. руб., то в 2016 - уже 453 тыс. руб.