В Омске детей в оздоровительный лагерь едва не повез пьяный водитель
Общество  •  13 марта 2017, 10:15, последнее обновление 13 марта 2017, 13:41  •  печать

В Омске детей в оздоровительный лагерь едва не повез пьяный водитель

Автор: Виктория Стрельникова

Омского предпринимателя Сергея Корючина в ближайшее время ожидает суд. Он выпустил на линию пьяного водителя, который мог повезти детей в оздоровительный лагерь в Тавричанке.

Прокурор Кировского округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу омского предпринимателя Сергея Корючина. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Поводом для уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки на соблюдение требований безопасности при организации перевозок детей к местам отдыха.

В конце мая прошлого года его водитель, с которым у бизнесмена был заключён договор, должен был перевезти 20 детей в оздоровительный лагерь "Лесная поляна" в Таврическом районе. Но в ходе проверки сотрудниками ГИБДД выяснилось, что 41-летний шофёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Зато в путевом листе имелась отметка об успешном прохождении им предрейсового медосмотра. Причём с печатью и подписью медицинского работника, который фактически свои должностные обязанности в пассажирском предприятии не исполнял.

Выяснились и другие любопытные моменты. ИП Корючин надлежащим образом не организовывал прохождение трудоустроенными у него водителями предрейсовых медицинских осмотров, систематически допуская их к управлению транспортными средствами без соответствующего контроля. Его водители вообще в течение пяти месяцев осмотр не проходили.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Теги  •  #детский лагерь #перевозки #прокуратура #пьяный водитель

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Комментарии

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Miracle M  •  13 марта 2017, 11:00

Совсем совести нет. Надо этого "бизнесмена" хорошенько проверить, думаю, всплывет еще масса любопытных фактов. И водители без прав окажутся, или с хроническими штрафами за несоблюдение правил ПДД. Страшно все это, еще жива память о трагедии в Югре в декабре, где дети погибли по вине такого же лихача.

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Таисия Петрова  •  13 марта 2017, 10:56

Как так можно, понятно у предпринимателя бизнес в голове, но водиьель пьяный с детьми это за рамками

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