В Омске детей в оздоровительный лагерь едва не повез пьяный водитель

Прокурор Кировского округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу омского предпринимателя Сергея Корючина. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Поводом для уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки на соблюдение требований безопасности при организации перевозок детей к местам отдыха.
В конце мая прошлого года его водитель, с которым у бизнесмена был заключён договор, должен был перевезти 20 детей в оздоровительный лагерь "Лесная поляна" в Таврическом районе. Но в ходе проверки сотрудниками ГИБДД выяснилось, что 41-летний шофёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Зато в путевом листе имелась отметка об успешном прохождении им предрейсового медосмотра. Причём с печатью и подписью медицинского работника, который фактически свои должностные обязанности в пассажирском предприятии не исполнял.
Выяснились и другие любопытные моменты. ИП Корючин надлежащим образом не организовывал прохождение трудоустроенными у него водителями предрейсовых медицинских осмотров, систематически допуская их к управлению транспортными средствами без соответствующего контроля. Его водители вообще в течение пяти месяцев осмотр не проходили.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Совсем совести нет. Надо этого "бизнесмена" хорошенько проверить, думаю, всплывет еще масса любопытных фактов. И водители без прав окажутся, или с хроническими штрафами за несоблюдение правил ПДД. Страшно все это, еще жива память о трагедии в Югре в декабре, где дети погибли по вине такого же лихача.
Как так можно, понятно у предпринимателя бизнес в голове, но водиьель пьяный с детьми это за рамками