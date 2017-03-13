Омск накрыла последняя этой зимой волна похолодания

В понедельник и вторник в Омске будет пасмурно и ветрено. К среде, 15 марта, столбик термометра опустится до -6 градусов. Ночью возможно похолодание до -19 градусов.
На погоду вновь будет влиять антициклон, который создаст условия для ночного выхолаживания, а днём для оттепели, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.
Синоптики сообщали, что вторая декада марта будет самой холодной в месяце. После 20 марта температура воздуха значительно поднимется, начнётся раннее активное снеготаяние.
Как бы нам этого не хотелось, но весенние заморозки - это закон. Может сильного снижения температуры и не будет, но к ночным заморозкам нужно быть готовым.
Хочется верить что это будет крайней непогодой, заждались уже тепла то, солнышкоткак выглянет так весною пахнёт, а тут 19 градусов мороза )
Последняя? По любому ещё майские заморозки будут. Да и зима официально как бы кончилась уже.