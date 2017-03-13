Омск накрыла последняя этой зимой волна похолодания
Общество  •  13 марта 2017, 09:31, последнее обновление 13 марта 2017, 10:21  •  печать

Омск накрыла последняя этой зимой волна похолодания

Автор: Екатерина Криль

До конца недели горожан ожидает несколько холодных ночей.

В понедельник и вторник в Омске будет пасмурно и ветрено. К среде, 15 марта, столбик термометра опустится до -6 градусов. Ночью возможно похолодание до -19 градусов.

На погоду вновь будет влиять антициклон, который создаст условия для ночного выхолаживания, а днём для оттепели, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Синоптики сообщали, что вторая декада марта будет самой холодной в месяце. После 20 марта температура воздуха значительно поднимется, начнётся раннее активное снеготаяние.

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Комментарии

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Николай Петров  •  13 марта 2017, 11:53

Как бы нам этого не хотелось, но весенние заморозки - это закон. Может сильного снижения температуры и не будет, но к ночным заморозкам нужно быть готовым.

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Юрий Александрович  •  13 марта 2017, 11:24

Хочется верить что это будет крайней непогодой, заждались уже тепла то, солнышкоткак выглянет так весною пахнёт, а тут 19 градусов мороза )

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Антон Никольский  •  13 марта 2017, 10:04

Последняя? По любому ещё майские заморозки будут. Да и зима официально как бы кончилась уже.

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