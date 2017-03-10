В омских школах продолжают вводить карантин из-за гриппа

Сегодня, 10 марта, заместитель министра здравоохранения Омской области Марина Костенко и начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирина Бурашникова рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе.

Завершилась ли эпидемия гриппа в Омске?

Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что эпидемия опасного вирусного заболевания закончилась. За последние недели на территории Омской области показатель заболеваемости существенно снизился. Сейчас он ниже эпидемического порога на 17 %. При этом пока грипп не спешит покидать регион, но в Роспотребнадзоре уверяют, что это нормальное течение эпидемиологического процесса.

Сколько омичей переболело гриппом?

По данным на 5 марта, в Омской области зарегистрировано 15 166 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. У 334 человек, в том числе 141 ребёнка, диагноз гриппа был подтверждён лабораторно.

Какими штаммами гриппа болеют омичи?

Преобладает вирус группы А. Он составил 83 % от всех подтверждённых диагнозов. Внутри группы А преобладает вирус A/H3N2 - гонконгский грипп. Заболевшие им составили 61 % от общего числа заболевших вирусом группы А, то есть 168 человек.

Закончился ли карантин в образовательных учреждениях?

В Роспотребнадзоре сообщили, что все дополнительные противоэпидемические мероприятия отменены, однако поэтапное приостановление образовательного процесса продолжается. На прошлой неделе в Омской области было закрыто 23 группы в 14 детских садах и 21 класс в 8 школах.

Умирали ли от гриппа омичи в 2017 году?

В областном Минздраве заявили о том, что есть несколько случаев, когда больные гриппом пациенты скончались. Однако говорить о том, что причиной смерти стало именно это заболевание пока рано. По словам замминистра здравоохранения Марины Костенко, специалисты в ходе комиссионного разбора установят, от чего умерли пациенты. Было ли это упущение врачей или просто стечение обстоятельств.

Эффективна ли прививка от гриппа?

Специалисты говорят, что прививка - лучшая превентивная мера. Конечно, врачи утверждают, что даже привитый человек может заболеть, однако данная профилактическая мера защитит его от тяжёлой формы гриппа и осложнений.

Можно ли употреблять противовирусные препараты для профилактики?

Замминистра здравоохранения Марина Костенко считает, что принимать противовирусные препараты нужно людям, которые работают с большой аудиторией. Однако, по её словам, организм тоже нужно заставлять работать. Регулярный приём противовирусных препаратов может оказать пагубное воздействие на здоровье человека. Не стоит забывать, что побочные эффекты есть у любого препарата.