Омич стал рекордсменом по числу отправленных 8 марта подарков в "Одноклассниках"

Социальная сеть "Одноклассники" подвела итоги по количеству отправленных виртуальных подарков во время Международного женского дня. Как оказалось, каждая четвёртая жительница России получила подарок в соцсети, что составило около 30 % женщин, зарегистрированных на сайте. Кроме того, в 2017 году россиянки получили в полтора раза больше поздравлений, чем в прошлом году.

Согласно статистике, 8 марта пользователи "ОК" отправили на 58 % больше подарков, чем в День всех влюблённых, и на 84 % больше, чем 23 февраля. Рекордсменом по числу поздравлений стал омич, отправивший 490 подарков, которые получили 437 женщин.

Кроме того, Омск оказался на третьем месте по числу поздравлений. Первое же место досталось Москве: 20 % жительниц получили подарки, а второе место - Санкт-Петербургу. В странах СНГ чаще всего поздравляли женщин пользователи с Украины, из Беларуси и Казахстана.

Отметим, самым популярным подарком стал букет фиолетовых шафранов, который 8 марта отправили 14,6 млн раз. Также пользовались спросом виртуальные букеты роз и тюльпанов.