Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Омске стартует через две недели
Общество  •  10 марта 2017, 16:07  •  печать

Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Омске стартует через две недели

Автор: Дарья Молчанская

В этом году сдача Единого государственного экзамена будет проводиться в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

ЕГЭ в 2017 году будет проведён в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап пройдёт с 23 марта по 14 апреля, основной этап - с 29 мая по 1 июля, а дополнительный с 5 по 16 сентября. Досрочный и основной этапы начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Как сообщили в региональном информационно-аналитическом центре, во время досрочного этапа сдачи ЕГЭ будут работать два пункта приёма экзаменов: в здании школы № 150 и в лицее № 43. Досрочно планируют сдавать экзамены 442 человека, из них 18 - это выпускники текущего года, остальные - выпускники прошлых лет, обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Те выпускники, которые получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), а также повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день основного этапа, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период.

Теги  •  #ЕГЭ #определена дата #сдача #этап

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